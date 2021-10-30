«Не будет преувеличением сказать, что поляки на Украине дискриминируются по свободе вероисповедания, доступу к образованию на родном языке и свободе слова», — заявил замглавы МИД Польши.
Он отметил, что социально-экономическая ситуация на Украине вынуждает граждан польского происхождения уезжать из страны. Также негативным фактором, по его словам, является распространение на Украине коронавируса.
Кроме дискриминационного закона о государственном языке, поляков побуждает эмигрировать прославление на Украине исторических фигур, причастных к геноциду поляков во Второй мировой войне, и остановка эксгумации польских жертв, добавил дипломат.
Волынская резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией* этнического польского гражданского населения Украины и гражданских лиц других национальностей. На Украине члены украинской дивизии войск СС «Галиция» и ОУН* и УПА* считаются борцами за независимость страны.
* Деятельность организации запрещена в РФ