Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский 30 октября на заседании комитета парламента Польши по связям с соотечественниками за рубежом сообщил о дискриминации поляков на Украине. Об этом упомянуло издание Wiadomosci

«Не будет преувеличением сказать, что поляки на Украине дискриминируются по свободе вероисповедания, доступу к образованию на родном языке и свободе слова», — заявил замглавы МИД Польши.

Он отметил, что социально-экономическая ситуация на Украине вынуждает граждан польского происхождения уезжать из страны. Также негативным фактором, по его словам, является распространение на Украине коронавируса.

Польская пацификация Галичины. Как украинские националисты получили аргумент для оправдания Волынской резни © old.qha.com.ua

Волынская резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией* этнического польского гражданского населения Украины и гражданских лиц других национальностей. На Украине члены украинской дивизии войск СС «Галиция» и ОУН* и УПА* считаются борцами за независимость страны.

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