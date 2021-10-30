«Не будет преувеличением сказать, что поляки на Украине дискриминируются по свободе вероисповедания, доступу к образованию на родном языке и свободе слова», — заявил замглавы МИД Польши.

Он отметил, что социально-экономическая ситуация на Украине вынуждает граждан польского происхождения уезжать из страны. Также негативным фактором, по его словам, является распространение на Украине коронавируса.

Польская пацификация Галичины. Как украинские националисты получили аргумент для оправдания Волынской резни
Польская пацификация Галичины. Как украинские националисты получили аргумент для оправдания Волынской резни
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Кроме дискриминационного закона о государственном языке, поляков побуждает эмигрировать прославление на Украине исторических фигур, причастных к геноциду поляков во Второй мировой войне, и остановка эксгумации польских жертв, добавил дипломат.

Волынская резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией* этнического польского гражданского населения Украины и гражданских лиц других национальностей. На Украине члены украинской дивизии войск СС «Галиция» и ОУН* и УПА* считаются борцами за независимость страны.

* Деятельность организации запрещена в РФ