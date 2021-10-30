Соловьёв, отмечая риски инакомыслия в современной Украине, поинтересовался у гостя программы, существуют ли угрозы его жизни и безопасности. Погребинский заявил, что на улице он в безопасности, и ответил, что многие незнакомцы его благодарят.
«Я хожу по улице без охраны, не помню такого случая, чтобы ко мне подходили, говорили, какой я гад или что-то подобное. Такое можно услышать только на каналах украинского телевидения. На улицах в Киеве ко мне подходят люди, благодарят за мою позицию. Буквально пару дней назад один молодой человек сказал мне: "Вы не думайте, что все люди такие, как на украинском телевидении. На самом деле, есть очень много людей, которые вас поддерживают"», — рассказал эксперт.
Погребинский подчеркнул, что именно поддержка людей является причиной тому, что он до сих пор не вышел на пенсию.