Несмотря на активную зачистку властями украинского информационного поля, большая часть простых жителей Украины не принимает пропаганды Зеленского. Она живет в некоем подполье, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире программы Владимира Соловьёва «Полный контакт» 29 октября

Соловьёв, отмечая риски инакомыслия в современной Украине, поинтересовался у гостя программы, существуют ли угрозы его жизни и безопасности. Погребинский заявил, что на улице он в безопасности, и ответил, что многие незнакомцы его благодарят. Погребинский рассказал, что он говорит «украинским патриотам» © скриншот видео Первый канал

«Я хожу по улице без охраны, не помню такого случая, чтобы ко мне подходили, говорили, какой я гад или что-то подобное. Такое можно услышать только на каналах украинского телевидения. На улицах в Киеве ко мне подходят люди, благодарят за мою позицию. Буквально пару дней назад один молодой человек сказал мне: "Вы не думайте, что все люди такие, как на украинском телевидении. На самом деле, есть очень много людей, которые вас поддерживают"», — рассказал эксперт.

Погребинский подчеркнул, что именно поддержка людей является причиной тому, что он до сих пор не вышел на пенсию.