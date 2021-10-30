Украина не будет импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии в ноябре. Об этом написал 30 октября в Telegram глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус

«Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен», — написал Герус.

Украина в лихорадочном поиске электроэнергии © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Герус добавил со ссылкой на Минэнерго Украины, что также складах семи украинских теплоэлектростанций отсутствуют гарантированные запасы угля.

Ранее Герус обвинил Россию в «энергетической войне» из-за того, что с 1 ноября она прекратит поставки энергетического угля на Украину.

Ранее Национальная комиссия — регулятор в сфере энергетики и ЖКХ (НКРЭКУ) из-за дефицита угля в стране не продлила на ноябрь запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. «Укрэнерго» объявило аукцион на закупку электроэнергии в этих странах.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211028/1032556792.html «Укрэнерго» объявило аукцион на закупку электроэнергии в России и Белоруссии.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211028/1032556792.html «Укрэнерго» объявило аукцион на закупку электроэнергии в России и Белоруссии.