«Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен», — написал Герус.
Он заявил, что также не будет импорта электроэнергии из Белоруссии, поскольку соответствующие аукционы на продажу электроэнергии не были проведены.
Герус добавил со ссылкой на Минэнерго Украины, что также складах семи украинских теплоэлектростанций отсутствуют гарантированные запасы угля.
Ранее Герус обвинил Россию в «энергетической войне» из-за того, что с 1 ноября она прекратит поставки энергетического угля на Украину.
Ранее Национальная комиссия — регулятор в сфере энергетики и ЖКХ (НКРЭКУ) из-за дефицита угля в стране не продлила на ноябрь запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. «Укрэнерго» объявило аукцион на закупку электроэнергии в этих странах.
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