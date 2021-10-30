Общественное мнение начинает разворачиваться от президента Украины Владимира Зеленского. На Украине образуется идеологический вакуум, который пока некому заполнить. О своих попытках вразумить наиболее радикальную часть украинской общественности рассказал политолог Михаил Погребинский в эфире программы Владимира Соловьёва «Полный контакт» 29 октября

Силы, которая бы объяснила украинцам, что холод в квартирах и рост цен вызваны государственной идеологией «анти-России», на данный момент нет, заявил Погребинский. Однако эксперт не оставляет попыток объяснить соотечественникам реальное положение дел. Остановиться или усиливать беспредел: Погребинский обозначил дилемму команды Зеленского © president.gov.ua

«Создание из Украины, как говорит Путин, анти-России, — вот этот выбор является причиной того, что у вас холодно в квартире, что у вас дикие платежки… нужно людям многое объяснять… Это есть в моих комментариях на YouTube. YouTube, кстати, блокирует мои комментарии. Их можно посмотреть только через VPN. Блокируются не только мои комментарии, но и других ребят. Мы пытаемся объяснить, что дело в этом. При этом даже патриотам тоже нужно объяснять. Я их называю "патриоты", для которых патриотизм — "если ты против России, ты патриот"», — сказал эксперт.

Погребинский раскрыл, что именно он говорит украинским «патриотам».

«Если вы и дальше будете настаивать на том, что весь смысл существования украинского государства в том, чтобы быть инструментом сдерживания России, если вы будете так двигаться, то это может закончиться потерей украинской государственности», — предупредил эксперт.

Политолог заключил, что украинское общество пока не готово к осознанию высказанных им фактов и находится в состоянии истерики.