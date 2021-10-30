Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс 29 октября рассказал в Facebook о причинах и возможных последствиях глобального энергетического кризиса

В Европе из-за резкого роста цены на газ и нехватки энергоресурсов возник энергетический кризис. Эксперты связывают ситуацию с несколькими факторами: низким уровнем заполненности хранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Чубайс заявил, что мировой кризис в сфере энергетики стал одним из признаков глобального энергетического перехода.

По его словам, в странах Европы действительно имел место ряд промахов, которые привели к дефициту энергоресурсов. Он привел в пример ошибки с запасами газа в подземных хранилищах и ошибки, вызванные природными эффектами, такими как уровень ветра на Северном море.

Однако, указал Чубайс, считать, что кризис возник только из-за этих поверхностных причин, нельзя. Он сравнил такое суждение со «взглядом третьеклассников на проблему».

Мишустин объявил о поэтапном переходе от газа и нефти на «альтернативу» © РИА Новости, Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Чубайс отметил, что рост цен на газ не означает преимущества для России. По его словам, это вынудит страны Европы активнее искать возможности перехода на альтернативные источники энергии и снижать потребление углеводородов. В результате экспорт нефти и газа из России снизится быстрее, чем это прогнозировалось в прошлом, предположил он.

В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил министерствам задачу готовиться к поэтапному сокращению использования нефти и газа и адаптироваться к альтернативным видам топлива. В правительстве РФ разрабатывают программы производства водорода на экспорт.