В Европе из-за резкого роста цены на газ и нехватки энергоресурсов возник энергетический кризис. Эксперты связывают ситуацию с несколькими факторами: низким уровнем заполненности хранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
Чубайс заявил, что мировой кризис в сфере энергетики стал одним из признаков глобального энергетического перехода.
По его словам, в странах Европы действительно имел место ряд промахов, которые привели к дефициту энергоресурсов. Он привел в пример ошибки с запасами газа в подземных хранилищах и ошибки, вызванные природными эффектами, такими как уровень ветра на Северном море.
Однако, указал Чубайс, считать, что кризис возник только из-за этих поверхностных причин, нельзя. Он сравнил такое суждение со «взглядом третьеклассников на проблему».
Чубайс подчеркнул, что кризис затронул не только Европу, но и другие государства. Проблемы с энергоресурсами проявляют себя в крупнейших экономиках мира вне ЕС — Ливане, Китае, Индии, Бразилии. Он обратил внимание, что в этих странах не было ошибок, которые допустили страны Европы в сфере энергетики, следовательно, причины кризиса более многогранны.
Чубайс отметил, что рост цен на газ не означает преимущества для России. По его словам, это вынудит страны Европы активнее искать возможности перехода на альтернативные источники энергии и снижать потребление углеводородов. В результате экспорт нефти и газа из России снизится быстрее, чем это прогнозировалось в прошлом, предположил он.
В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил министерствам задачу готовиться к поэтапному сокращению использования нефти и газа и адаптироваться к альтернативным видам топлива. В правительстве РФ разрабатывают программы производства водорода на экспорт.