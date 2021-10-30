Воздушные силы США находятся в кризисном положении, причина этому - технологическое отставание от России и Китая, сообщается в отчете американского Института аэрокосмической промышленности Митчелла. Перевод посвященной отчету статьи National Interest предоставило издание «ПолитРоссия» 29 октября

В отчете американского института содержатся рекомендации по сохранению американского военного господства.

Как отмечает автор публикации National Interest Крис Осборн, американская военная авиация серьезно проигрывает России и Китаю и не может вести с ними войну на равных. В качестве причины Осборн указывает технологическое отставание США. По данным эксперта, США содержат на вооружении множество устаревших самолетов, неспособных эффективно противостоять российским ПВО. США отреагировали на применение Украиной беспилотников Bayraktar © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«В отчете сказано, что ВВС США находятся в кризисном положении из-за неспособности обеспечивать безопасность неба. Это основано на убеждении, что российские и китайские ПВО слишком развиты, точны и эффективны, чтобы старые самолеты могли выжить в случае войны. Вот почему в докладе содержится призыв к отказу от широко обсуждаемого и модернизированного F-15EX, поскольку он все еще является планером четвертого поколения 1980-х годов. В докладе указано, что самолеты F-15EX не могут быть модернизированы до такой степени, чтобы они могли выжить в условиях повышенной угрозы», — пишет Осборн.

Ссылаясь на данные института, Осборн призывает американских военных функционеров срочно обновлять парк самолетов. Однако, недостаточно просто заменить устаревшую технику на более совершенную, Америке также необходимо увеличить количество истребителей, так как большая часть из них будет неизбежно потеряна в бою, заключает эксперт.