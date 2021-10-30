Прошло два месяца после вывода западных войск из Афганистана, и Россия ясно дала понять, что не потерпит иностранного военного присутствия в регионе, отметил эксперт.
«После захвата власти в Афганистане талибами* Кремль увеличил свое военное присутствие в регионе. Здесь находится одна из крупнейших иностранных военных баз РФ, расположена она в Таджикистане. Последний имеет протяженную границу с Афганистаном», — сообщил эксперт National Interest.
"ПолитРоссия" сообщает, что западные страны стремятся увеличить присутствие в регионе, однако министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеоконференции с представителями Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана призвал эти страны не допускать присутствия НАТО на своих территориях.
В то же время, Россия не препятствует расширению китайского присутствия в регионе, что может быть связано с растущим уровнем партнерства Москвы и Пекина, отметил иностранный эксперт.
*представители запрещенной в России организации "Талибан"**
**Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.