РФ использует свое влияние, чтобы не допустить размещения американских войск в странах Средней Азии после вывода сил НАТО из Афганистана, пишет американский военный аналитик Питер Сучиу в статье для National Interest. Перевод статьи предоставило издание "ПолитРоссия" 29 октября

Прошло два месяца после вывода западных войск из Афганистана, и Россия ясно дала понять, что не потерпит иностранного военного присутствия в регионе, отметил эксперт. Они хотят захватить Афганистан. Враг, которого опасаются талибы* © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«После захвата власти в Афганистане талибами* Кремль увеличил свое военное присутствие в регионе. Здесь находится одна из крупнейших иностранных военных баз РФ, расположена она в Таджикистане. Последний имеет протяженную границу с Афганистаном», — сообщил эксперт National Interest.

"ПолитРоссия" сообщает, что западные страны стремятся увеличить присутствие в регионе, однако министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеоконференции с представителями Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана призвал эти страны не допускать присутствия НАТО на своих территориях.

В то же время, Россия не препятствует расширению китайского присутствия в регионе, что может быть связано с растущим уровнем партнерства Москвы и Пекина, отметил иностранный эксперт.

*представители запрещенной в России организации "Талибан"**

**Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.