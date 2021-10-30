В Ивано-Франковске толпа желающих привиться украинцев не выпускала из здания торгового центра врачей. Об этом 30 октября сообщает «Обозреватель»

Инцидент произошел в пятницу, 29 октября, в торговом комплексе «Панорама PLAZA» в Ивано-Франковске.

На Украине нашли город, где не умирают от коронавируса © CC0, Pixabay

«Несмотря на то, что Центр вакцинации работает до 20.00 согласно графику, желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока не вакцинируют всех до последнего посетителя», — заявили на странице центра иммунизации в Facebook.

На место происшествия вызвали полицию. Конфликт удалось урегулировать.

На Украине в красной зоне карантина оказались Житомирская, Киевская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области. С 1 ноября в красную зону войдет Киев. Посетители магазинов или учреждений сферы услуг, спорта, культуры должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или свидетельство о вакцинации.