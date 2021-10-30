Главная причина нервозности президента Украины Владимира Зеленского - падение поддержки среди населения. Однако есть и другие факторы, рассказал украинский политолог Михаил Погребинский в программе Владимира Соловьёва «Полный контакт» 29 октября

Заметное падение поддержки Зеленского продолжается уже 3-4 месяца, заявил Погребинский с опорой на данные социологических опросов. Погребинский заявил о смене конфигурации общественного мнения на Украине © Facebook, Михаил Погребинский

«"Считаете ли вы, что Зеленский вместе с Коломойским воровали деньги из Приватбанка?"… Большинство говорит: "Да, мы так считаем". "Считаете ли вы, что он выдавил Разумкова из кресла спикера Верховной Рады, поддерживаете ли вы это?" "Нет, не поддерживаем", — отвечает 65% опрошенных. Это представление населения о том, кто сейчас во власти. Это одна из причин, почему Зеленский нервничает, я бы даже сказал, истерит, говорит всякий бред, в который сам не верит», — сказал Погребинский.

Однако есть и другая часть населения Украины, черпающая информацию из западных СМИ, подчеркнул эксперт. С Запада также приходят негативные сигналы в адрес Зеленского, отметил Погребинский.

«Западные СМИ пишут всё хуже и хуже о Зеленском и его команде. В Вашингтоне принимают гостей из Украины, их встречает замечательный бывший посол Джон Хербст. И там просто такой замечательный подбор. Есть у нас такой клоун Гончаренко и ещё представитель «Батькивщины», то есть публика, задача которой сегодня здесь в Киеве — дискредитировать президента Зеленского. И это дорогого стоит, если Хербст, который такой рьяный враг России и защитник Украины, принимает у себя эту компанию, организует встречу с сенаторами и конгрессменами», — заявил Погребинский.

Владимир Зеленский последовательно сдает позиции, и даже люди, от которых зависит его поддержка на Западе, начинают демонстрировать ему свое отношение, заключает эксперт.