«Из-за жалобы недоброжелателей наше сообщение и видео в Facebook в поддержку флешмоба "Батько наш Бандера" заблокировано!» — возмутился один из исполнителей.
Модераторы Facebook сочли материал «нарушающим стандарты сообщества относительно пропаганды ненависти». В пояснении указано, что стандарты соцсети помогают защитить некоторых группы людей от оскорбительных высказываний.
В песне говорится, как украинцы воюют с «москалями», славя Бандеру.
Ранее украинские школьники запустили в соцсети TikTok флешмоб с исполнением песни «Батько наш Бандера». Зачастую подростки снимали ролики на перемене в туалетах школ. Флешмоб поддержали профессиональные хоры, в том числе церковные. Спели о Бандере и депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» в зале парламента.
Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.