В соцсети Facebook заблокировали видео Львовской национальной академической мужской хоровой капеллы «Дударик» с исполнением песни «Батько наш Бандера» из-за «пропаганды ненависти». Об этом заявили в соцсети представители украинского хора

«Из-за жалобы недоброжелателей наше сообщение и видео в Facebook в поддержку флешмоба "Батько наш Бандера" заблокировано!» — возмутился один из исполнителей.

Кумир Украины: песня о Бандере опередила трек Моргенштерна © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В песне говорится, как украинцы воюют с «москалями», славя Бандеру.

Ранее украинские школьники запустили в соцсети TikTok флешмоб с исполнением песни «Батько наш Бандера». Зачастую подростки снимали ролики на перемене в туалетах школ. Флешмоб поддержали профессиональные хоры, в том числе церковные. Спели о Бандере и депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» в зале парламента.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов, причастен к многочисленным преступлениям против евреев, поляков и русских в годы Второй мировой войны.