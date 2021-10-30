Следственный комитет России (СКР) изучает сведения о незаконных действиях украинских военных против граждан РФ в Донбассе. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает 30 октября news.ru

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили село Старомарьевка, расположенное в «серой зоне». По данным представителей ДНР в СЦКК, украинские силовики оборудовали в населенном пункте фортификационные сооружения и траншеи.

По словам Петренко, Следственный комитет проверяет данные о захвате и пленении украинскими военными 37 граждан России в селе Старомарьевка в Донбассе после проведения массированных артиллерийских обстрелов.

Украина выбирает войну. Что произошло в Старомарьевке и зачем использовали «Байрактар» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Представитель Следственного комитета подчеркнула, что украинские военнослужащие систематически нарушают нормы международного права в Донбассе, в том числе Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

В случае подтверждения сведений о захвате граждан РФ СКР потребует завести дело по статье «Жестокое обращение с гражданским населением» Уголовного кодекса РФ. Будут предприняты меры для установления и розыска ответственных за преступления лиц.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности дипломатического ведомства защищать права и интересы граждан России, в том числе в Донбассе.