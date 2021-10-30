Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили село Старомарьевка, расположенное в «серой зоне». По данным представителей ДНР в СЦКК, украинские силовики оборудовали в населенном пункте фортификационные сооружения и траншеи.
По словам Петренко, Следственный комитет проверяет данные о захвате и пленении украинскими военными 37 граждан России в селе Старомарьевка в Донбассе после проведения массированных артиллерийских обстрелов.
Она отметила, что сообщалось об изъятии у граждан России паспортов и иных насильственных действиях.
Представитель Следственного комитета подчеркнула, что украинские военнослужащие систематически нарушают нормы международного права в Донбассе, в том числе Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.
В случае подтверждения сведений о захвате граждан РФ СКР потребует завести дело по статье «Жестокое обращение с гражданским населением» Уголовного кодекса РФ. Будут предприняты меры для установления и розыска ответственных за преступления лиц.
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности дипломатического ведомства защищать права и интересы граждан России, в том числе в Донбассе.
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