Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей в Одессе призвал местные тепловые компании найти, чем можно заменить природный газ. Об этом 29 октября сообщило издание vesti.ua

Трясло и посинели губы: на Украине девочка получила переохлаждение в детском саду без отопления © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано», — сказал Шмыгаль.

Он призвал регионы Украины брать пример с Волынской области. Здесь, по данным местных властей, больше половины бюджетных котельных отапливаются биотопливом. В частности, речь о пеллетах — топливных гранулах из торфа и отходов деревообработки и сельского хозяйства.

В регионах Украины сложился кризис в преддверии отопительного сезона. Бюджетные учреждения вынуждены платить по 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр газа. Многие местные власти не могут выделить на это средства из бюджета. Власти Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей объявили чрезвычайную ситуацию.