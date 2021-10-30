Министр заявил, что сейчас «лучшее время, чтобы задуматься об энергоэффективности и энергосбережении». По его словам, это даст возможность регионам Украины в будущем проходить отопительные сезоны с меньшим стрессом.
«Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано», — сказал Шмыгаль.
Он призвал регионы Украины брать пример с Волынской области. Здесь, по данным местных властей, больше половины бюджетных котельных отапливаются биотопливом. В частности, речь о пеллетах — топливных гранулах из торфа и отходов деревообработки и сельского хозяйства.
В регионах Украины сложился кризис в преддверии отопительного сезона. Бюджетные учреждения вынуждены платить по 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр газа. Многие местные власти не могут выделить на это средства из бюджета. Власти Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей объявили чрезвычайную ситуацию.