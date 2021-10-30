Ранее в «Газпроме» сообщили, что за девять месяцев 2021 года чистая прибыль компании превысила 1 триллион рублей.

Макогон заявил, что «Газпром «получает сверхприбыли за счет европейских потребителей».

Безпалько: кому за бесценок продадут украинскую ГТС?
Безпалько: кому за бесценок продадут украинскую ГТС?
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Также гендиректор «Оператора ГТС Украины» обвинил «Газпром» в «злоупотреблении доминирующим положением на рынке и создании искусственного энергетического кризиса» в Европе.

При этом представитель Госдепа США Амос Хохштейн признал, что на газовый кризис в Европе повлиял ряд факторов. По его словам, нельзя утверждать, что Россия спровоцировала энергетический кризис. Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил отсутствие признаков манипуляции со стороны «Газпрома» на газовом рынке.

Ранее Макогон сообщил, что Киев настаивает на продлении контракта на транзит газа из России по украинской газо-транспортной системе (ГТС) после 2024 года.

резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать «Газпрому» скидку в размере 50 процентов на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год.

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