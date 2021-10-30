Генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон обвинил Газпром в злоупотреблении влиянием на газовом рынке Европы. Об этом он написал 29 октября в Facebook

Ранее в «Газпроме» сообщили, что за девять месяцев 2021 года чистая прибыль компании превысила 1 триллион рублей.

Макогон заявил, что «Газпром «получает сверхприбыли за счет европейских потребителей».

Безпалько: кому за бесценок продадут украинскую ГТС? © Украина.ру

При этом представитель Госдепа США Амос Хохштейн признал, что на газовый кризис в Европе повлиял ряд факторов. По его словам, нельзя утверждать, что Россия спровоцировала энергетический кризис. Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил отсутствие признаков манипуляции со стороны «Газпрома» на газовом рынке.

Ранее Макогон сообщил, что Киев настаивает на продлении контракта на транзит газа из России по украинской газо-транспортной системе (ГТС) после 2024 года.