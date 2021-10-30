Бывший депутат Верховной Рады, националистка Ирина Фарион нашла связь между русским языком и смертью писателя Николая Гоголя. Об этом она сказала в эфире YouTube-канала ISLND-TV 29 октября

«Кладбищенский» и «бандитский» Гоголь Санкт-Петербурга. К истории двух памятников © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

При этом украинская националистка отметила, что Гоголь был «трагической личностью». Она тут же назвала виновника — по ее мнению, все дело как раз в русском языке.

«Потому он и сошел с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», — сделала вывод Фарион.

Ранее Фарион призвала называть Россию страной-врагом и стремиться к уничтожению Москвы. Она призывала ограничить права русскоговорящих украинцев, а также отказывалась считать их за людей.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко ранее возмутился статьей о Гоголе в российской Википедии и обвинил «российскую пропаганду» в том, что писатель считается классиком русской литературы.