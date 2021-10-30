По словам Фарион, Гоголь всегда раздражал ее «на генном уровне», потому что ей было неприятно, что «украинец писал на русском языке».
При этом украинская националистка отметила, что Гоголь был «трагической личностью». Она тут же назвала виновника — по ее мнению, все дело как раз в русском языке.
«Потому он и сошел с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», — сделала вывод Фарион.
Ранее Фарион призвала называть Россию страной-врагом и стремиться к уничтожению Москвы. Она призывала ограничить права русскоговорящих украинцев, а также отказывалась считать их за людей.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко ранее возмутился статьей о Гоголе в российской Википедии и обвинил «российскую пропаганду» в том, что писатель считается классиком русской литературы.
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