Российская компания «Газпром» продлила контракт с Молдавией на поставки газа на 5 лет. Об этом 29 октября сообщили на сайте компании

Украинский «Нафтогаз» поставит Молдавии 1,5 млн кубометров газа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях», — говорится на сайте компании.

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в Facebook сообщил, что в ноябре цена на газ для Молдавии составит 450 долларов за тысячу кубометров. По его словам, в будущем цена может снижаться в зависимости от ситуации на биржах.

Кроме того, Молдавия согласилась провести аудит и погасить долг в 700 млн долларов за поставки газа ранее.

Ранее Молдавия приобретала газ у «Газпрома» по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров.