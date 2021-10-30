Возобновление полномасштабной войны в Донбассе неизбежно, заявил украинский политический эксперт Андрей Головачев в статье на сайте «Главред» 29 октября

Украина выбирает войну. Что произошло в Старомарьевке и зачем использовали «Байрактар» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что последствия такого шага могут быть не такими, на какие рассчитывали его инициаторы.

Далее, по его словам, Украина может отказаться применять «Байрактары» и тогда поднимется шквал критики власти, либо вновь их применить.

«Это будет означать перевод боевых действий на совершенно другой уровень и с очень труднопрогнозируемыми последствиями. <…> Впрочем, как я уже неоднократно писал, возобновление крупномасштабных боевых действий в Донбассе практически неизбежно», — написал Головачев.

Политолог предположил, что власти Украины «исходят именно из этой логики». По его словам, дальнейшее развитие событий в Донбассе зависит от действий России.

В России отмечали, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским и должен разрешаться в соответствии с Минскими соглашениями. При этом, как заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, Москва отреагирует, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида. В МИД РФ указали, что Украина провоцирует обострение ситуации в Донбассе, и призвали страны нормандского формата повлиять на Киев.