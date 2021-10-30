Постпред России написал письмо генсеку ООН по поводу девочки и назвал ее внесение украинскими радикалами на «Миротворец» недопустимым.
Небензя отметил, что пока ответа не получил.
Ранее 12-летняя девочка из Луганской Народной Республики (ЛНР) Фаина Савенкова записала видеообращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе. Из-за этого ее внесли на сайт «Миротворец», в «черные списки» украинских активистов
Савенкова написала генсеку ООН Антонио Гутерришу, выразив опасения за свою жизнь и безопасность семьи. Девочка попросила ООН повлиять на украинские власти, чтобы информация о несовершеннолетних была незамедлительно удалена с сайта «Миротворец», а сам ресурс заблокирован. Она призвала представителей организации обратить внимание на нарушение прав детей в Донбассе.
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