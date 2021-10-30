Москва защитит права граждан России, в том числе в Донбассе. Об этом говорится в заявлении департамента информации и печати МИД России, опубликованном 29 октября на сайте ведомства

Украина выбирает войну. Что произошло в Старомарьевке и зачем использовали «Байрактар» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Мария Захарова прокомментировала сообщения в СМИ о том, что в плену у украинских военных удерживаются 37 граждан России, проживающих в селе Старомарьевка в «серой зоне» Донбасса.

Сообщается, что в село входят военнослужащие ВСУ для проведения т.н. «фильтрационных мероприятий», они проверяют паспорта и устанавливают комендантский час.

«Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», — заявила представитель МИД.

Согласно данным ведомства, в Старомарьевку прибыли представители Международного Комитета Красного Креста и сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ведущие наблюдение за ситуацией с беспилотников. МИД продолжает следить за развитием обстановки.