Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения в СМИ о том, что в плену у украинских военных удерживаются 37 граждан России, проживающих в селе Старомарьевка в «серой зоне» Донбасса.
Сообщается, что в село входят военнослужащие ВСУ для проведения т.н. «фильтрационных мероприятий», они проверяют паспорта и устанавливают комендантский час.
«Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», — заявила представитель МИД.
Согласно данным ведомства, в Старомарьевку прибыли представители Международного Комитета Красного Креста и сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ведущие наблюдение за ситуацией с беспилотников. МИД продолжает следить за развитием обстановки.