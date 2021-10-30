«Независимая Украина в 1991 году не стала государством с человеческим лицом. Мы привыкли к тому, что оно не выполняет главные свои функции — защищать, лечить, учить, мирить. При этом навязывает нам правила, на каких языках говорить, с кем дружить, какие песни петь, кому памятники ставить, куда маршировать и, естественно, строго следить, чтобы мы налоги платили вовремя, иначе нас накажут», — заявил он.
По этой причине, по его словам, украинцы сомневаются, стоит ли им соглашаться на вакцинацию от государства «за бесплатно». Комаровский также отметил, что украинская власть не умеет вести нормальную пропаганду. Если они что-то хотят объяснить, получают противоположный результат. При этом считают себя «великими пиарщиками».
Ранее Евгений Комаровский рассказал, как врачи на Украине справляются с недостатком мест для умерших от коронавируса пациентов. По словам его друга патологоанатома, «трупы некуда складывать».
Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на днях заявил, что Украина является страной-антилидером в рейтинге погибших от коронавируса за сутки, что подтверждается многочисленными очередями в крематории. Он подчеркнул, что очередь из катафалков в крематорий Киева растянулась на два часа.