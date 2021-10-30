За всю независимость Украины ни одна власть не смогла убедить жителей страны в том, что она работает в их интересах. Об этом 29 октября известный украинский врач Евгений Комаровский заявил в интервью изданию «Украинская правда»

«Независимая Украина в 1991 году не стала государством с человеческим лицом. Мы привыкли к тому, что оно не выполняет главные свои функции — защищать, лечить, учить, мирить. При этом навязывает нам правила, на каких языках говорить, с кем дружить, какие песни петь, кому памятники ставить, куда маршировать и, естественно, строго следить, чтобы мы налоги платили вовремя, иначе нас накажут», — заявил он.

«Не предам русский язык»: Комаровский раскритиковал политику Киева © Евгений Комаровский/Instagram

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как врачи на Украине справляются с недостатком мест для умерших от коронавируса пациентов. По словам его друга патологоанатома, «трупы некуда складывать».

Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на днях заявил, что Украина является страной-антилидером в рейтинге погибших от коронавируса за сутки, что подтверждается многочисленными очередями в крематории. Он подчеркнул, что очередь из катафалков в крематорий Киева растянулась на два часа.