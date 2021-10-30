Астролог Павел Глоба сообщил, что в ноябре три знака ждет полоса неудач, передает Hyser 29 октября

По словам Глобы, не стоит рассчитывать на везение в ноябре трем знакам — это Скорпионы, Водолеи и Рыбы. Их буквально на каждом шагу будут подстерегать неприятности.

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Скорпионам стоит опасаться проблем на работе и в личной жизни. В ночябре им лучше не знакомиться с новыми людьми и не ввязываться в конфликты. Прислушайтесь к голосу интуиции и ограничьте свой круг общения самыми близкими друзьями.

Водолеям в этом ноябре как никогда необходимо уметь контролировать эмоции. Сложные ситуации будут провоцировать вас на проявления злости и хамства, указывает Глоба, но это может лишь привести к новым бедам. Держите себя в руках, вскоре грядут более приятные перемены.

Рыбам грозят проблемы со здоровьем. Представителям этого знака Глоба рекомендует не забывать про советы врача и при необходимости пройти обследования. Кроме того, самое время наконец-то начать вести здоровый образ жизни.