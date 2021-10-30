Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что испытывает приятные ощущения, когда убеждает людей вакцинироваться от коронавируса и они его за это благодарят. Интервью с ним 29 октября обнародовало издание «Украинская правда»

Вакцинация от коронавируса: работа над ошибками © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

«По этому видео (о пользе вакцинации — ред.) у меня плюс сто тысяч подписчиков в "Инстаграме". И огромное количество писем: "Доктор, это была последняя капля, мы вчера привились, спасибо большое". Вот это было круто, это для меня чистый кайф», — заявил он.

Также врач сказал, что «адекватные люди» не хотят связываться с пропагандой вакцинации, чтобы уйти от обвинений в продажности.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как врачи на Украине справляются с недостатком мест для умерших от коронавируса пациентов. По словам его друга-патологоанатома, «трупы некуда складывать».

Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на днях заявил, что Украина является страной-антилидером в рейтинге погибших от коронавируса за сутки, что подтверждается многочисленными очередями в крематории. Он подчеркнул, что очередь из катафалков в крематорий Киева растянулась на два часа.