По мнению эксперта, ситуация в Донбассе имеет много схожего с прошедшей войной в Карабахе.
«Во-первых, это недооценка противника. Украина активно перевооружается, нашла союзников и спонсоров из числа наших врагов. Нельзя расслабляться и думать — победили один раз, победим и сейчас. Очевидно, что в войнах ХХI века преимущество остаётся за теми, кто хорошо вооружён», — написал Багдасаров.
Он также отметил, что на линии соприкосновения нет мощных инженерных сооружений — то же самое было в Карабахе.
«Разница только в том, что местность восточной Украины не гористая, а равнинная. Это играет явно не в пользу донбасского ополчения», — отметил политолог.
По его мнению, без поддержки России Донбасс не справится, и в случае начала боевых действий РФ будет рассматривать агрессию против жителей Донбасса, как агрессию против государства.