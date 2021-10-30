Ополченцам ЛДНР опасно недооценивать Вооруженные силы Украины, считает политолог, военный эксперт Семен Багдасаров. Об этом 28 октября он написал в своем Telegram-канале

По мнению эксперта, ситуация в Донбассе имеет много схожего с прошедшей войной в Карабахе.

«Во-первых, это недооценка противника. Украина активно перевооружается, нашла союзников и спонсоров из числа наших врагов. Нельзя расслабляться и думать — победили один раз, победим и сейчас. Очевидно, что в войнах ХХI века преимущество остаётся за теми, кто хорошо вооружён», — написал Багдасаров.

И дрон-камикадзе. Что на самом деле стоит за атакой «Байрактара» в Донбассе © ukroboronprom.com

«Разница только в том, что местность восточной Украины не гористая, а равнинная. Это играет явно не в пользу донбасского ополчения», — отметил политолог.

По его мнению, без поддержки России Донбасс не справится, и в случае начала боевых действий РФ будет рассматривать агрессию против жителей Донбасса, как агрессию против государства.