Заявление бывшего заместителя госсекретаря США с осуждением задержания Михаила Саакашвили не окажет никакого влияния на процессы в Грузии, заявил Сихарулидзе.
«Все очень просто. На Западе считают, что аресты и задержания бывших высокопоставленных чиновников — это некрасиво. Поэтому он так и высказался. Но вообще не было той реакции Запада, на которую рассчитывал Саакашвили. Он ждал какого-то дипломатического давления или восстания, но ни того, ни другого не произошло. Иной реакции от Запада и не следовало ожидать», — сказал собеседник издания.
Долгосрочная цель США не изменилась — это использование Грузии как плацдарма для собственных интересов, заключил Сихарулидзе.
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