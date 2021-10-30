Дополнительные документы к Минским соглашениям прямо воспрещают использование летательных средств в зоне конфликта в Донбассе. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что Киев имеет право использовать беспилотники. Это прокомментировал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью Украина.ру

Собеседник издания заявил, что Арестович — штатный лжец и провокатор команды президента Украины, и указал на конкретные документы, подписанные украинской стороной, которые запрещают использование летательных средств в Донбассе. Украина стремится развязать полномасштабную войну в Донбассе - МИД ДНР © из личного архива Натальи Никоноровой

«Он политический трансгендер на службе у команды комиков, пробравшихся во власть. Но в этом-то и трагедия. Он делает безответственные заявления, но они отражают мысли Зеленского и его окружения… Есть два документа, которые подписаны Украиной и напрямую запрещают любое использование в Донбассе и боевой авиации, и беспилотников… Это меморандум, подписанный в сентябре 2014-го, и «Дополнительные меры по обеспечению устойчивого режима прекращения огня». Последний был подписан в июле 2020-го уже официальным представителем Зеленского, и там чёрным по белому: "запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон"», — сказал Мирошник.

Киев, нарушая Минские соглашения, должен понести полную ответственность за применение беспилотников в зоне конфликта, заключил эксперт.

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