Если новый контракт на транзит газа через Украину после 2024 года не будет заключен, Украина встанет в один ряд с другими странами в соответствии с принципами либерализации рынка. Об этом рассказал директор Фонда энергетических стратегий Валентин Землянский в интервью изданию Украина.ру

Валентин Землянский: кто он © Facebook/Валентин Землянский Сергей Макогон выступил с предложением в адрес России хоть сегодня подписать соглашение о продлении контракта на транзит газа объёмом не менее 45 млрд кубометров в год в течение 10-15 лет, не дожидаясь истечения срока действующего контракта. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва готова и после 2024-го прокачивать топливо через территорию соседней страны, но нужно понять, каким будет спрос в Европе на этот маршрут поставок.

То есть если не произойдет изменение внешнеполитических приоритетов, Украина останется у разбитого корыта, и этим самым «корытом» из сказки Пушкина останется украинская ГТС, категоричен эксперт.

«Более того, встанет вопрос обеспечения собственных потребителей газом. Потому что газораспределение на Украине и транзит газа — это строилось как единая система при Советском Союзе — одно не функционирует без другого. Встанут очень серьезные выборы. Мы уже будем говорить не о транзите. Мы будем говорить в целом о сохранении благ цивилизации на территории украинского государства», — указал Землянский.

И все же на сегодняшний день украинская ГТС остается достаточно значимым активом, даже в том состоянии, в котором она есть, весь вопрос в том, что его нужно привести в нормальное состояние, заключил собеседник издания.

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