От 100 до 150 тысяч граждан Украины так и не урегулировали вопрос с легальным пребыванием на территории РФ, хотя у них была такая возможность. Об этом рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в интервью изданию Украина.ру

Лариса Шеслер: Украинцы растворяются в России © РИА Новости, Александр Натрускин

Фактически это была амнистия, она продлевалась, и любой законопослушный и организованный человек мог уладить свои отношения с российским государством, если, конечно, этого хотел на самом деле, почему этого не удалось — вопрос к ним, подчеркнула эксперт.

«Миграционные подразделения и полиция ориентированы на поиск и выявление злостных нарушителей, тех, кто совершают серьезные административные или уголовные правонарушения, но могут попасться и те, кто не смог урегулировать свой статус. Я рекомендовала бы им все же встать на учет, уплатив штраф», — указала Шеслер.

Но искать для них оправдания сложно, потому что с июля граждане Украины и Молдавии получили существенную льготу — они могут подавать на РВП (разрешение на временное проживание. — Ред.) вне квоты, отметила общественный деятель.

Это революционное послабление, потому что из-за мизерной квоты огромной проблемой для украинских граждан было получить РВП, уточнила она.

Сейчас главная сложность для многих граждан Украины состоит только в том, как легально въехать в Россию, заключила собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.