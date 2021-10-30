С 1 октября в России утратил силу указ главы государства, дававший возможность иностранцам, въехавшим в страну до 15 марта 2020-го, легализоваться и не бояться депортации. Теперь им грозят административные взыскания, в том числе и высылка за нарушения миграционного законодательства.
Фактически это была амнистия, она продлевалась, и любой законопослушный и организованный человек мог уладить свои отношения с российским государством, если, конечно, этого хотел на самом деле, почему этого не удалось — вопрос к ним, подчеркнула эксперт.
«Миграционные подразделения и полиция ориентированы на поиск и выявление злостных нарушителей, тех, кто совершают серьезные административные или уголовные правонарушения, но могут попасться и те, кто не смог урегулировать свой статус. Я рекомендовала бы им все же встать на учет, уплатив штраф», — указала Шеслер.
Но искать для них оправдания сложно, потому что с июля граждане Украины и Молдавии получили существенную льготу — они могут подавать на РВП (разрешение на временное проживание. — Ред.) вне квоты, отметила общественный деятель.
Это революционное послабление, потому что из-за мизерной квоты огромной проблемой для украинских граждан было получить РВП, уточнила она.
Сейчас главная сложность для многих граждан Украины состоит только в том, как легально въехать в Россию, заключила собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.