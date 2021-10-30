Резонансная статья Дмитрия Медведева об Украине привела к пониманию, что с нынешними украинскими властями не о чем разговаривать. Эту ситуацию прокомментировал декан факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров в интервью Украина.ру

Статья Дмитрия Медведева показательна, считает эксперт. Сидоров подтвердил, что современная Украина являет собой пример failed state, несостоявшегося государства. Отвечая на вопрос о том, с каким украинским руководством Россия могла бы вести переговоры, Сидоров заявил, что его больше привлекает позиция, принятая в 2008 году по отношению к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Денисова требует реанимации Саакашвили, от которой сам он отказался © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мне больше нравилась позиция российского руководства, которую в своё время оно занимало по отношению к Михаилу Саакашвили. Считая его неадекватным человеком, повинным в гибели российских миротворцев, нерукопожатным для России. Как долго находился у власти после этого Саакашвили?», — сказал собеседник издания.

Сидоров особо выделил тот факт, что после введения российских санкций против режима Саакашвили его правление быстро прекратилось.

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