Ранее экс-министр спорта Украины Игорь Жданов обвинял Россию в том, что Москва якобы вынуждает украинских спортсменов принимать запрещенные вещества и подменяет их допинг-пробы. Это заявление прокомментировал начальник отдела региональных проектов МИА «Россия сегодня» Руслан Мармазов в интервью Украина.ру

Национальный антидопинговый центр Украины находится в центре скандала. По результатам международного расследования, украинские функционеры скрывали факты употребления допинга спортсменами. Спорт в политике: уникальный путь депутата Рады Жана Беленюка к золоту Олимпиады © REUTERS, Piroschka Van De Wouw

Однако бывший министр Жданов, обосновывая запрет Украины на участие спортсменов в соревнованиях на территории России, заявил, что допинг им подмешивают российские власти.

«Давайте подведем под этим такую черту — конченый. Абсолютно конченый человек, далекий от понимания спорта. Проще всего запретить спортсменам участие в соревнованиях, естественно, ничего спортивного в этом нет. Естественно, никакой допинговой составляющей нет — здесь только одна политика», — заявил собеседник издания.

Часто украинские функционеры действуют вопреки здравому смыслу и собственным интересам, заключил Мармазов.