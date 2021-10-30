Национальный антидопинговый центр Украины находится в центре скандала. По результатам международного расследования, украинские функционеры скрывали факты употребления допинга спортсменами.
Однако бывший министр Жданов, обосновывая запрет Украины на участие спортсменов в соревнованиях на территории России, заявил, что допинг им подмешивают российские власти.
«Давайте подведем под этим такую черту — конченый. Абсолютно конченый человек, далекий от понимания спорта. Проще всего запретить спортсменам участие в соревнованиях, естественно, ничего спортивного в этом нет. Естественно, никакой допинговой составляющей нет — здесь только одна политика», — заявил собеседник издания.
Часто украинские функционеры действуют вопреки здравому смыслу и собственным интересам, заключил Мармазов.