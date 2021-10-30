В условиях отсутствия у народных республик Донбасса адекватных средств ПВО, применение киевской властью БПЛА Bayraktar может привести к тотальным разрушениям. Об этом в интервью Украина.ру рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко

Применение Киевом средств дистанционной войны — очень опасный сценарий эскалации, подчеркнул эксперт. Пойти на Донбасс? Перекрыть транзит? Послать катера? Эксперт о планах Украины против России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Учитывая, что у ДНР/ЛНР объективно нет адекватных средств противовоздушной обороны, способных эффективно бороться с Байрактарами, украинские военные получат господство в воздухе, и это качественно меняет ситуацию. Они теперь смогут наносить удары по объектам инфраструктуры, в том числе критически важным. В условиях надвигающейся зимы для Донбасса это фактически будет означать смертный приговор», — заявил Коротченко.

Более полумиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта, и речь идет о безопасности граждан России, отметил Коротченко.

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