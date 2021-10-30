Применение Киевом средств дистанционной войны — очень опасный сценарий эскалации, подчеркнул эксперт.
«Учитывая, что у ДНР/ЛНР объективно нет адекватных средств противовоздушной обороны, способных эффективно бороться с Байрактарами, украинские военные получат господство в воздухе, и это качественно меняет ситуацию. Они теперь смогут наносить удары по объектам инфраструктуры, в том числе критически важным. В условиях надвигающейся зимы для Донбасса это фактически будет означать смертный приговор», — заявил Коротченко.
Более полумиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта, и речь идет о безопасности граждан России, отметил Коротченко.
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