Системный кризис на Украине неизбежно приведет к дезинтеграции государства и распаду социальных структур. В данном случае у России сохраняются гуманитарные цели - приютить беженцев и охранять оставшихся жителей страны, считает эксперт Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В истории есть немало примеров, когда государство превращалось в «черную дыру», напомнил эксперт. В случае, если такое случится с Украиной, Россия должна прибегнуть к соответствующим мерам, считает Зубец. Киев «прикрылся» Россией, объясняя рост тарифов на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Огородить забором, поставить вышки по краям и все. У нас есть страны вроде Сомали. Во время гражданской войны «черной дырой» был Таджикистан. Таких примеров много… Что ценного на Украине для России? Это рынок, и это люди с высокой производительностью труда. Рынок исчезает, потому что платежеспособность населения падает, а производить что-то и на востоке, и на западе Украины крайне проблематично», — сказал собеседник издания.

В таких условиях остается лишь озаботиться гуманитарными вопросами — защитой населения Украины от бандитизма, заключил Зубец.

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