Приход «жесткой руки» к власти в Киеве невозможен, но теоретический сценарий спасения страны существует, рассказал в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Ошибками Киева было полагать, что Запад и Россия будут соревноваться за Украину, и что русофобию можно дорого продать, рассказал собеседник издания. Это привело страну к системному кризису. Эксперт рассказала, как Киев трижды подставил сам себя в ситуации с Донбассом © novorosinform.org

«У самой Украины нет шансов на стабилизацию. Для этого ей нужна контрреволюция, государственный переворот и приход к власти своего украинского Пиночета, который смог бы стабилизировать украинскую экономику и заставить ее работать: избавился бы от олигархов, ограничил бы влияние Запада на Украине и разбирался бы в финансах и внешней торговле. Без этого у украинской экономики и политики будущего нет», — сказал Зубец.

Этому сценарию спасения страны помешают как украинские олигархи, так и внешние кураторы, и поэтому самостоятельный выход из кризиса на Украине невозможен, заключил эксперт.

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