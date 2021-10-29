Украина нанесет ракетные удары по территории РФ только в случае полномасштабного вторжения войск на свою территорию. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" 29 октября

Арестович также напомнил, что ракет, способных поразить Москву, у Украины нет.

«Перспективные ракетные комплексы, которые могут достать 500 и более километров — это "Гром", "Гром-2", "Сапсан" — они только в разработке. Если 5-7 лет стараться, то они станут на вооружение и будут позволять выполнять такие задачи», — объяснил Арестович. «Будет бобо»: Арестович заявил, что «Джавелины» едут в Донбасс © Алексей Арестович/Фейсбук

Спикер в ТКГ по Донбассу также отметил, в каком случае такие ракеты будут применены.

«Никто не собирается вести огонь по жилым кварталам Москвы. Если и будет это, то только при одном условии — если Россия начала полномасштабный конфликт против Украины. Тогда мы будем бить по законным военным целям, в том числе на территории Российской Федерации. Но только при условии полномасштабного конфликта», — заявил Арестович.

В заключение Арестович подчеркнул, что его высказывания не следует воспринимать как угрозу мирным жителям России.