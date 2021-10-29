В 206 избирательном округе Черниговской области депутатские выборы пройдут 27 марта 2022 года. Соответствующее решение опубликовала Центральная избирательная комиссия Украины 29 октября

Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков погиб в результате осложнений отравления 8 октября.

Ранее директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью Украина.ру высказал мнение, что Поляков мог быть отравлен в результате местных разборок. Подсыпали в напитки: эксперт считает, что депутат Рады Поляков был отравлен © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Я бы обратил внимание на то, что это вторая странная смерть депутата от Черниговщины, оба были мажоритарщиками. Ранее при загадочных обстоятельствах покончил жизнь самоубийством Николай Давыденко, тоже представлявший Черниговщину. Версия о том, что Поляков перешел дорогу Банковой слишком проста. А вот местные расклады, черниговские, заставляют задуматься», — сказал Золотарев.

Ранее сообщалось, что в ближайшее воскресенье промежуточные выборы в украинский парламент пройдут на двух округах — на Херсонщине и Черкасчине. В Херсонской области один из кандидатов снялся за пару дней до выборов — он был назначен губернатором региона.