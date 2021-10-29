«За истекшую неделю нашей разведкой выявлено семь единиц военной техники в жилых массивах пяти населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории», — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, украинские военные разместили в зоне ООС пять бронетранспортеров, боевую машину пехоты и многоцелевой транспортер-тягач.
Размещение военной техники в населенных пунктах и их окрестностях в Донбассе запрещено дополнительными мерами по обеспечению режима прекращения огня в регионе.
Кроме того, как указал Филипоненко, за минувшую неделю украинские военные 12 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР.
По данным Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, за 26 октября ВСУ обстреляли территории ДНР и ЛНР более 110 раз.
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