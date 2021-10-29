Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают военную технику в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 29 октября сообщает «Луганский информационный центр»

«За истекшую неделю нашей разведкой выявлено семь единиц военной техники в жилых массивах пяти населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территории», — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Проверяют границы дозволенного: в ЛНР прокомментировали использование Киевом турецкого беспилотника © ukroboronprom.com

Размещение военной техники в населенных пунктах и их окрестностях в Донбассе запрещено дополнительными мерами по обеспечению режима прекращения огня в регионе.

Кроме того, как указал Филипоненко, за минувшую неделю украинские военные 12 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР.

По данным Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, за 26 октября ВСУ обстреляли территории ДНР и ЛНР более 110 раз.