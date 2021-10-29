Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина использовала в Донбассе турецкий боевой беспилотник Bayraktar с целью защиты украинской государственности. Об этом он сказал на встрече с представителями СМИ в Одессе, говорится на сайте президента

Родион Мирошник: Нужно искать новые механизмы мирного урегулирования в Донбассе © Facebook, Родион Мирошник

«Украина защищает свою территорию и свой суверенитет в связи с долгом и присягой каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем… Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу», — сказал Зеленский.

Он заявил, что украинская сторона соблюдает договоренности по режиму прекращения огня в Донбассе и использует вооружения, в частности беспилотники, только для защиты.

Ранее Минобороны Украины показало кадры удара турецкого беспилотника Bayraktar вблизи линии разграничения в Донбассе. На видео он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. При этом полеты БПЛА у линии разграничения нарушают Минские соглашения.

Также участились обстрелы населенных пунктов в Донбассе со стороны ВСУ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что применение беспилотника было целесообразно и не нарушает «Минск».

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что украинские силовики сознательно идут на нарушение дополнительных мер режима прекращения огня. Она подчеркнула, что серьезное обострение в зоне конфликта вызывает тревогу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.