Официальная позиция американского посольства — обвинение России в «риторике, ведущей к эскалации напряженности».
«Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными — поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубицы и беспилотники против украинских сил…», — говорится в сообщении американских дипломатов.
Таким образом, американская сторона не только не отметила конкретный вид вооружений, примененных Украиной и прямо запрещенных Минскими соглашениями, но и возложила ответственность за эскалацию конфликта на Россию.