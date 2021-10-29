Посольство США в Киеве отреагировало на заявление Вооруженных сил Украины об использовании турецких беспилотников Bayraktar TB-2 в зоне конфликта в Донбассе. Комментарий опубликован на официальной странице посольства в Facebook 29 октября

Официальная позиция американского посольства — обвинение России в «риторике, ведущей к эскалации напряженности». Украина выбирает войну. Что произошло в Старомарьевке и зачем использовали «Байрактар» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными — поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубицы и беспилотники против украинских сил…», — говорится в сообщении американских дипломатов.

Таким образом, американская сторона не только не отметила конкретный вид вооружений, примененных Украиной и прямо запрещенных Минскими соглашениями, но и возложила ответственность за эскалацию конфликта на Россию.