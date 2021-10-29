Суд удовлетворил просьбу прокуратуры о назначении реального срока. До вступления приговора в силу виновный будет оставаться под домашним арестом.
«Эдуард Пятак признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Реальных. Также удовлетворены иски потерпевших — дочери и жены убитого», — прокомментировал адвокат Валентин Рыбин.
Он выразил надежду, что апелляционный суд, если последует обжалование приговора, оставит решение в силе.
В октябре 2020 года 16-летний житель Полтавы Эдуард Пятак нанес тяжкие телесные повреждения 46-летнему мужчине. Парень заявил, что он член «Национальных дружин» и стал выяснять у человека на остановке, из-за чего тот в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Весь процесс он снимал на видео.
Когда мужчина подошел к Пятаку, тот решил нанести ему удар. После этого, не приходя в сознание, он скончался в реанимации.
«Национальные дружины» — военизированное крыло украинской партии «Нацкорпус».