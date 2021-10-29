Киевский суд Полтавы вынес приговор националисту Эдуарду Пятаку, который в ноябре 2020 года ради забавы нанес смертельный удар незнакомцу на остановке. Об этом сообщается 29 октября на сайте украинского блогера Анатолия Шария

В Полтаве подросток убил мужчину и записал это на видео © CC0, Pixabay

«Эдуард Пятак признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Реальных. Также удовлетворены иски потерпевших — дочери и жены убитого», — прокомментировал адвокат Валентин Рыбин.

Он выразил надежду, что апелляционный суд, если последует обжалование приговора, оставит решение в силе.

В октябре 2020 года 16-летний житель Полтавы Эдуард Пятак нанес тяжкие телесные повреждения 46-летнему мужчине. Парень заявил, что он член «Национальных дружин» и стал выяснять у человека на остановке, из-за чего тот в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Весь процесс он снимал на видео.

Когда мужчина подошел к Пятаку, тот решил нанести ему удар. После этого, не приходя в сознание, он скончался в реанимации.

«Национальные дружины» — военизированное крыло украинской партии «Нацкорпус».