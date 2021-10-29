По словам Саакашвили, ранее он соглашался на посещения медиков и врачебную помощь, поскольку хотел «поддерживать минимальную работоспособность и мыслительные способности до дня выборов».
Теперь, накануне второго тура выборов в органы местной власти Грузии, политик отказался от медпомощи. Он призвал своих сторонников прийти на избирательные участки.
«Хочу, чтобы вы знали: продолжение моей жизни полностью зависит от вашего завтрашнего решения и победы Грузии», — заявил Саакашвили.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.
Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.