Отбывающий срок в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался продолжать лечение и призвал своих сторонников прийти на выборы. Об этом 29 октября он заявил в Facebook

По словам Саакашвили, ранее он соглашался на посещения медиков и врачебную помощь, поскольку хотел «поддерживать минимальную работоспособность и мыслительные способности до дня выборов».

Рассчитанный ва-банк. Саакашвили взорвал-таки Грузию © коллаж Украина.Ру

«Хочу, чтобы вы знали: продолжение моей жизни полностью зависит от вашего завтрашнего решения и победы Грузии», — заявил Саакашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.

Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.