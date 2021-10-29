По словам представителя Госдепа, Россия нельзя винить в газовом кризисе, он разразился вследствие различных факторов.
Однако, заявил он, Россия не предприняла шагов для того, чтобы смягчить ситуацию.
«Я был рад, когда услышал слова (президента России Владимира) Путина о том, что 8 ноября они смогут наполнять хранилища в Европе, мне просто хотелось бы, чтобы это произошло 8 октября», — сказал Хохштейн.
Представитель Госдепа отметил, что Россия должна оставаться крупным поставщиком в Европу, но при этом странам ЕС нужно избавляться от зависимости от российского природного газа.
Ранее президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» нарастить закачку газа в подземные газохранилища Европы. В Газпроме заявили о готовности перейти к закачке газа в ПХГ Европы после заполнения российских газохранилищ, что должно произойти к 8 ноября.