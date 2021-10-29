США приветствует готовность России нарастить поставки газа в Европу, однако это нужно было сделать раньше. Об этом 29 октября заявил старший советник по глобальной энергобезопасности Госдепартамента США Амос Хохштейн, передает РИА Новости

На Украине готовы помочь Европе дровами вместо газа © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

Однако, заявил он, Россия не предприняла шагов для того, чтобы смягчить ситуацию.

«Я был рад, когда услышал слова (президента России Владимира) Путина о том, что 8 ноября они смогут наполнять хранилища в Европе, мне просто хотелось бы, чтобы это произошло 8 октября», — сказал Хохштейн.

Представитель Госдепа отметил, что Россия должна оставаться крупным поставщиком в Европу, но при этом странам ЕС нужно избавляться от зависимости от российского природного газа.

Ранее президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» нарастить закачку газа в подземные газохранилища Европы. В Газпроме заявили о готовности перейти к закачке газа в ПХГ Европы после заполнения российских газохранилищ, что должно произойти к 8 ноября.