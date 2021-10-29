Экс-заместитель министра спорта Украины и экс-президент легкоатлетической федерации Украины Игорь Гоцул 29 октября в комментарии meta-ratings.com.ua рассказал о возможных последствиях расследования WADA нарушений антидопингового кодекса на Украине

Руслан Мармазов: Украину выпорют и высушат за допинг-скандал © Олег Измайлов

В результате против Украины могут ввести ряд ограничений, отметил он.

«Во-первых, на территории страны не могут проводиться международные соревнования, чемпионаты и турниры, во-вторых, спортсмены таких стран не могут принимать участие в международных соревнованиях за пределами страны. В-третьих, результаты спортсменов на внутренней арене могут не признаваться на международной арене», — сказал Гоцул.

Если в WADA примут решение достаточно быстро, под вопросом окажется участие украинских спортсменов в зимней Олимпиаде, подчеркнул он.

Ранее в WADA сообщили об итогах расследования о применении допинга «Операция "Геркулес"». Согласно им, с 2012 года Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) заранее сообщал спортсменам о тестах на допинг и допускал иные нарушения кодекса WADA. Руководство НАДЦУ ушло в отставку.