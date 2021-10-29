Украинская власть дает гражданам недостаточно информации о том, как нужно себя вести в период пандемии, что может свидетельствовать о том, что это делается намеренно. Об этом 29 октября в интервью изданию «Украинская правда»

По его словам, с самого начала было очевидно, что низкая образованность украинцев относительно коронавируса — это острейшая проблема, которая ставит под угрозу национальную безопасность. Евгений Комаровский: кто он © Facebook, Евгений Комаровский

«Хотя на самом деле можно же прийти и к противоположному выводу. О том, что эта инфекция "очень выгодная". "Очень выгодная", как вы понимаете, в кавычках. Она уносит жизни в основном тех, кто не наполняет бюджет. Она же фактически экономит огромные деньги в пенсионном фонде. В результате, возможно, мы и будем с новыми дорогами, но без пенсионеров», — заявил он.

Ранее Комаровский заявил, что государству не выгодно лечить людей, которые отказываются привиться от коронавируса COVID-19. По их логике, если человека нельзя принудительно привить, то требовать чего-то он не должен.

За сутки на Украине зафиксировали 26 870 случаев заболевания коронавирусом и 648 летальных исходов. Госпитализировали с COVID-19 или подозрением 5 463 человека, выздоровели 9 784 человека. Второй день подряд фиксируется антирекорд по числу новых больных за сутки. Также на днях Украина побила свой собственный антирекорд по числу погибших за все время пандемии.