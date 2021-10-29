Известный украинский врач Евгений Комаровский заявил, что государству не выгодно лечить людей, которые отказываются привиться от COVID-19. Об этом 29 октября он заявил в интервью изданию «Украинская правда»

«Не хочешь прививаться — не надо. Но заплати нам столько, чтобы мы могли тебя лечить потом. Все решается быстро, понятно, доступно. Хочешь болеть? Ради бога! Только почему государство тебя должно лечить?» — заявил Комаровский.

Зеленский призвал украинцев бояться коронавируса © president.gov.ua

Ранее Комаровский заявил, что украинские учителя во главе всех тех, кто сопротивляется вакцинации, хотя на самом деле это должна быть интеллектуальная элита нации.

За сутки на Украине зафиксировали 26 870 случаев заболевания коронавирусом и 648 летальных исходов. Госпитализировали с COVID-19 или подозрением 5 463 человека, выздоровели 9 784 человека. Второй день подряд фиксируется антирекорд по числу новых больных за сутки. Также на днях Украина побила свой собственный антирекорд по числу погибших за все время пандемии.