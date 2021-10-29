Украинский министр отметил, что из-за климатического кризиса в Турции и десятках других стран вырос спрос на противопожарную авиацию.
Он заявил, что «турецкие друзья» Украины были очень удивлены возможностями самолетов «Антонов» при тушении пожаров.
«Во время последней встречи с моим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во Львове в октябре 2021 года он выразил интерес Турции к самолету "Антонов". Украина одобряет этот интерес и готова изучить возможности совместного производства самолетов "Антонов" и международного экспорта», — сообщил Кулеба.
Обсудить детали планируется в декабре в Анкаре, на переговорах с участием министров иностранных дел и обороны двух стран, добавил Кулеба.
В июле-августе 2021 года южные районы Турции охватили лесные пожары. Украина направляла на помощь Турции два самолета Ан-32П ГСЧС Украины.