Вице-спикер Верховной Рады и глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что вопрос о лишении уволенного с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова мандата будет решаться на съезде партии. Об этом 29 октября сообщают украинские «Вести»

Также, по его словам, решение будет зависеть от того, как Разумков будет голосовать за те или иные решения.

«Мы видим, что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о НАБУ, предусматривающий усиление и реформу антикоррупционных органов. Это точно было в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимется. Потому что это не компетенция председателя партии или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда», — заявил Корниенко.

Депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал «против».

Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.