Также, по его словам, решение будет зависеть от того, как Разумков будет голосовать за те или иные решения.
«Мы видим, что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о НАБУ, предусматривающий усиление и реформу антикоррупционных органов. Это точно было в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимется. Потому что это не компетенция председателя партии или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда», — заявил Корниенко.
Депутаты большинством голосов поддержали представление об отставке Разумкова. Ни одного голоса за не дали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность». При этом фракция «Батькивщина» поддержала отставку почти полным составом. Один депутат проголосовал «против».
Разумков заявил, что по голосованию за его отставку можно сделать вывод, что в будущем «Слуга народа» и «Батькивщина» сформируют коалицию.