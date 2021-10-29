«Мы привыкли к тому, что оно (государство — ред.) не выполняет главные свои функции — защищать, лечить, учить, мирить… И тут государство вдруг «за бесплатно» дает нам вакцину. Выходят чиновники и говорят: мы добыли, мы купили, мы привезли. И первая мысль у людей — да это вы себя пиарите», — заявил врач.
Также, по его словам, с 2008 года на Украине практически все медиа занимались дискредитацией вакцинации в целом. Не было такого телеканала, по его словам, на котором бы не вышло ток-шоу «с заплаканной женщиной, у которой ребенок умер после прививки».
Все эти сюжеты, по словам Комаровского, дали Украине 200 тысяч случаев кори, полиомиелита, а также регулярные смерти от столбняка.
Ранее он заявил, что за всю независимость Украины, то есть 30 лет, ни одна власть не смогла убедить украинцев в том, что она работает в их интересах.
Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на днях заявил, что Украина является страной-антилидером в рейтинге погибших от коронавируса за сутки, что подтверждается многочисленными очередями в крематории. Он подчеркнул, что очередь из катафалков в крематорий Киева растянулась на два часа.