Известный украинский врач Евгений Комаровский пояснил, что украинцы не верят в вакцины «за бесплатно» от коронавируса от власти, поэтому не вакцинируются. Об этом 29 октября он заявил в интервью изданию «Украинская правда»

«Мы привыкли к тому, что оно (государство — ред.) не выполняет главные свои функции — защищать, лечить, учить, мирить… И тут государство вдруг «за бесплатно» дает нам вакцину. Выходят чиновники и говорят: мы добыли, мы купили, мы привезли. И первая мысль у людей — да это вы себя пиарите», — заявил врач.

Криминальный медицинский туризм: Украина продаёт иностранцам поддельные сертификаты о вакцинации © CC0, Pixabay

Все эти сюжеты, по словам Комаровского, дали Украине 200 тысяч случаев кори, полиомиелита, а также регулярные смерти от столбняка.

Ранее он заявил, что за всю независимость Украины, то есть 30 лет, ни одна власть не смогла убедить украинцев в том, что она работает в их интересах.

Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на днях заявил, что Украина является страной-антилидером в рейтинге погибших от коронавируса за сутки, что подтверждается многочисленными очередями в крематории. Он подчеркнул, что очередь из катафалков в крематорий Киева растянулась на два часа.