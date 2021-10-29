Головной убор Верки Сердючки с «Евровидения-2007» передали в краеведческий музей Полтавы по просьбе артиста Андрея Данилко. Об этом на днях сообщили на сайте музея

Блестящий шлем Верки Сердючки, увенчанный звездой, пополнил коллекцию Полтавского краеведческого музея имени Василия Кричевского.

Головной убор артиста передала для музея «мама» легендарной проводницы Сердючки — украинская актриса Инна Белоконь. Его попросил передать в музей сам Андрей Данилко.

«Знаковый элемент концертного костюма станет украшением новой экспозиции, в Музее создали к 30-й годовщине независимости Украины», — говорится на сайте.

Артист родился в Полтаве и является ее почетным гражданином. Администрация музея пригласила Данилко для участия в презентации нового экспоната.

«Всю жизнь его спасала»: появилась новая информация о Данилко © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В 2007 году Данилко представлял Украину на «Евровидении» с композицией «Dancing Lasha Tumbai» и занял второе место. Зрители отметили, что бессмысленное название и припев песни звучит как «Раша, гудбай».

Однако Данилко открестился от упреков и заявил, что это слова из монгольского диалекта, а сходство с англоязычной фразой притянуто за уши.