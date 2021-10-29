Блестящий шлем Верки Сердючки, увенчанный звездой, пополнил коллекцию Полтавского краеведческого музея имени Василия Кричевского.
Головной убор артиста передала для музея «мама» легендарной проводницы Сердючки — украинская актриса Инна Белоконь. Его попросил передать в музей сам Андрей Данилко.
«Знаковый элемент концертного костюма станет украшением новой экспозиции, в Музее создали к 30-й годовщине независимости Украины», — говорится на сайте.
Артист родился в Полтаве и является ее почетным гражданином. Администрация музея пригласила Данилко для участия в презентации нового экспоната.
Ранее сверкающий костюм Сердючки показывали на выставке в Стокгольме, посвященной 60-летию песенного конкурса.
В 2007 году Данилко представлял Украину на «Евровидении» с композицией «Dancing Lasha Tumbai» и занял второе место. Зрители отметили, что бессмысленное название и припев песни звучит как «Раша, гудбай».
Однако Данилко открестился от упреков и заявил, что это слова из монгольского диалекта, а сходство с англоязычной фразой притянуто за уши.