Уже несколько случаев полиомиелита зафиксировали в разных регионах Украины и последний случай обнаружили в Закарпатской области. Об этом 29 октября заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

По его словам, вирус, который вызывает полиомиелит, и который ранее обнаружили у ребенка в Ровенской области, также зафиксировали в Закарпатской области. Образцы отправили в референс-лаборатории ВОЗ в Хельсинки.

«Полиомиелит — это страшное заболевание, от которого нет лекарства. Единственная защита от него — вакцинация… Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц, взят на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса», — высказался Кузин.

По его словам, от результатов исследования будет зависеть то, какие меры предпримет государство. В Ровенской области специалисты Госпродпотребслужбы Украины проверяют, допускаются ли невакцинированные дети к посещению школ. Плевали на коронавирус: в Харькове пройдет шабаш «мертвецов» © CC0, Pixabay

Кузин напомнил, что полиомиелит может вызвать паралич и даже привести к смерти. Поэтому призвал родителей провести прививку детям, если она отсутствует. По его словам, в настоящее время под угрозой заражения находятся все невакцинированные дети страны до пяти лет.

На Украине детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет. По данным украинских СМИ, по состоянию на 1 октября лучшая ситуация с вакцинацией детей от этой болезни в Киеве, Кировоградской и Сумской областях. Худшая фиксируется в Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях.