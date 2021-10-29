Российские рок-группы «Сплин» и «Мумий Тролль» дадут концерт в НСК «Олимпийский» в Киеве 11 июня 2022 года. Анонс концерта появился на станице группы «Сплин» в Instagram 28 октября

«Впервые в музыкальной истории, эксклюзивная рок-коллаборация! Две легенды выступят на одной сцене: "Сплин" и "Мумий Тролль" — признанные рок-герои. Именно их песни стали саундтреком нового времени и остаются с нами до сих пор. Культовые коллективы объединятся, чтобы поразить поклонников со всего мира, и сделают это в Украине. Масштабы такого шоу выдержит только Олимпийский — и вы должны это видеть и слышать!», — говорится в публикации.

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При этом не все рады видеть российских артистов на Украине: ранее украинский ведущий Игорь Кондратюк создал петицию о полном запрете гастролей артистов из РФ на Украине. Она набрала необходимые 25 тысяч голосов — теперь ее должен рассмотреть президент Украины.