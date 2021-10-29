«Впервые в музыкальной истории, эксклюзивная рок-коллаборация! Две легенды выступят на одной сцене: "Сплин" и "Мумий Тролль" — признанные рок-герои. Именно их песни стали саундтреком нового времени и остаются с нами до сих пор. Культовые коллективы объединятся, чтобы поразить поклонников со всего мира, и сделают это в Украине. Масштабы такого шоу выдержит только Олимпийский — и вы должны это видеть и слышать!», — говорится в публикации.
Ранее также был анонсирован концерт группы Би-2 — коллектив впервые за 9 лет выступит на ВДНХ в Киеве 21 мая 2022 года.
При этом не все рады видеть российских артистов на Украине: ранее украинский ведущий Игорь Кондратюк создал петицию о полном запрете гастролей артистов из РФ на Украине. Она набрала необходимые 25 тысяч голосов — теперь ее должен рассмотреть президент Украины.