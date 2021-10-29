Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, как врачи на Украине справляются с недостатком мест для умерших от коронавируса пациентов. Интервью с ним 29 октября обнародовало издание «Украинская правда»

«Страшно, когда мое утро начинается беседой с другом-патологоанатом, и он мне рассказывает, через что они проходят каждый день, когда трупы некуда складывать. Обидно, когда есть инструменты, позволяющие людям не умирать, а люди предпочитают умирать. В возрастной категории 60+ смертность при ковиде достигает 10-15%. Это люди, в массе своей упорно отказывающиеся от вакцинации. И это не молодые блогеры, воюющие с вакцинами, а взрослые люди, которые должны были бы знать, что такое хорошо и что такое плохо», — заявил он.

Комаровский обратился к родителям-антипрививочникам © Евгений Комаровский/инстаграм

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан своей страны отказаться от информации из социальных сетей об опасности вакцинации от коронавируса, «включить мозг» и пойти привиться, как настоятельно рекомендуют власти.

За сутки на Украине зафиксировали 26 870 случаев заболевания коронавирусом и 648 летальных исходов. Госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 5 463 человека, выздоровели 9 784 человека. Второй день подряд фиксируется антирекорд по числу новых больных за сутки.

Также на днях Украина побила свой собственный антирекорд по числу погибших за все время пандемии.