Украинские военные записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после отступления из Старомарьевки. Ролик был опубликован на YouTube 28 октября

Военные пожаловались, что обещанная поддержка к ним не пришла.

«Мы находимся в Старомарьевке, в низине. Мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать поддержку, но она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда уходить. Зеленский, не сочтите нас предателями, но ваши понты не стоят наших жизней», — сказал военный на видео.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили село Старомарьевка, расположенное в «серой зоне». По данным представителей ДНР в СЦКК, украинские силовики оборудовали в населенном пункте фортификационные сооружения и траншеи.